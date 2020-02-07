У Польщі демонтували пам'ятник подяки Червоній армії

У місті Лєшно Великопольського воєводства 7 лютого демонтували пам'ятник подяки Червоній армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

На його місці президент міста хотів би поставити камінь, присвячений цьогорічному 100-річчю повернення міста Лєшно у кордони Речі Посполитої.

Пам'ятник встановили відразу по завершенню Другої світової війни. На ньому були дві таблиці з написами польською та російською мовами: "Вічна слава Героям, загиблим у боротьбі за свободу і незалежність Радянського Союзу та Польщі!".

Ймовірно, що елементи монумента у підсумку потраплять до Музею холодної війни у Подборську, де стануть частиною виставки, яка міститиме пам'ятники вшанування воїнів Червоної армії.

Читайте також Польща відновить могилу воїнів УПА на горі Монастир - Зеленський

Спочатку при монументі були поховані російські солдати, загиблі в боях на околицях міста. Їхні тіла ексгумували та поховали на цвинтарі в місті Равич.

Очільник міста висловив намір поставити на місці пам'ятника камінь, присвячений цьогорічному 100-річчю повернення міста Лєшно у кордони Речі Посполитої.

Лєшно увійшло в кордони країни за Версальським договором від 17 січня 1920 року.