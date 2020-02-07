В Польше демонтировали памятник благодарности Красной армии

В городе Лешно Великопольского воеводства 7 февраля демонтировали памятник благодарности Красной армии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

На его месте мэр города хотел бы поставить камень, посвященный нынешнему 100-летию возвращения города Лешно в границы Речи Посполитой.

Памятник установили сразу по завершению Второй мировой войны. На нем две таблички с надписями на польском и русском языках: "Вечная слава Героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза и Польши!".

Вероятно, что элементы монумента в итоге попадут в Музей холодной войны в Подборске, где станут частью выставки памятников в честь воинов Красной армии.

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Сначала при монументе были похоронены советские солдаты, погибшие в боях на окраинах города. Их тела эксгумировали и похоронили на кладбище в городе Равич.

Глава города выразил намерение поставить на месте памятника камень, посвященный нынешнем 100-летию возвращения города Лешно в границы Речи Посполитой.

Лешно вошло в границы страны по Версальскому договору от 17 января 1920 года.