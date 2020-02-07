У Польщі в результаті поштовху на шахті загинув гірник
П'ятниця, 7 лютого 2020, 17:05
В результаті поштовху на шахті "Рудна" в Нижній Сілезії (Польща) загинув один з гірників.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
На момент землетрусу під землею працювали 5 гірників, рятувальникам вдалося дістатися до 4 з них. Всі четверо вже підняті на поверхню.
Троє шахтарів отримали забої тіла, у четвертого - травми голови і ніг. Всі вони вже були передані лікарям.
"Гірники проходять медичне обстеження, їх травми не є небезпечними для життя" - повідомили в корпорації KGHM Polska Miedź, до якої належить шахта.
Після пошуків також вдалося знайти п'ятого гірника, якого врятувати не вдалося.
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