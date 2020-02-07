В Польше в результате подземного толчка на шахте погиб горняк

В результате подземного толчка на шахте "Рудная" в Нижней Силезии (Польша) погиб один из горняков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

На момент землетрясения под землей работали пять горняков, спасателям удалось добраться до четырех из них. Все четверо уже подняты на поверхность.

Трое шахтеров получили ушибы тела, у четвертого - травмы головы и ног. Все они уже были переданы врачам.

"Горняки проходят медицинское обследование, их травмы не опасны для жизни", - сообщили в корпорации KGHM Polska Miedź, к которой принадлежит шахта.

После поисков также удалось найти пятого горняка, которого спасти не удалось.