Шторм накрыл Британию: нарушена работа аэропортов и железной дороги, ожидаются наводнения

Мощный шторм "Ciara" обрушился на Великобританию, принеся сильные штормы и проливные дожди по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Аэропорт Хитроу заявил, что принял совместное решение со своими партнерами о сокращении расписания, чтобы минимизировать количество рейсов, отмененных в короткие сроки.

British Airways отменила несколько рейсов из Хитроу, Гатвика и Лондон-Сити, в то время как Virgin Atlantic разместила на своем сайте ряд отмененных рейсов.

Железнодорожная компания Network Rail ввела общее ограничение скорости 50 миль в час по сети в воскресенье, предупреждая пассажиров, что они должны путешествовать на поезде только в тот день, "если это абсолютно необходимо".

⚠️Only travel today if absolutely necessary 🚨 Widespread flooding and fallen trees severely affecting services 🚆✖️ #StormCiara - blown tree on overhead line at #Gatley and floods at #Blackburn 📱Check latest updates @nationalrailenq @AvantiWestCoast @LNRailway @CalSleeper pic.twitter.com/64X6lxHeOH

Также были затронуты паромные перевозки, и все порты в Дувре были закрыты из-за сильного ветра.

Male trapped for over an hour after large tree fallen on car. Remarkably very minor injuries. Luckily the child seat was empty at the time Amazing work by @BedsFire @EastEnglandAmb in atrocious conditions. Flitwick, Bedfordshire 400747/400850 pic.twitter.com/EcDZWc3oHN