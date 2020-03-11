Банк Англії знизив ключову відсоткову ставку через коронавірус

Банк Англії знизив відсоткову ставку і оголосив про допомогу бізнесу в екстреному порядку, щоб надати підтримку в умовах кризи, викликаної коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За кілька годин до того, як канцлер Ріші Сунак підготував свій бюджет, який, як очікується, буде містити деталі урядових заходів, банк заявив, що знизив відсоткову ставку з 0,75% до 0,25%.

Банк наслідував приклад Федеральної резервної системи США, яка також знизила свою базову ставку на аналогічну маржу минулого тижня.

Банк Англії стверджує, що такий крок може забезпечити додаткове фінансування в розмірі до 100 млрд фунтів стерлінгів, оскільки фірми очікують, що на них тиснутимуть заходи з обмеження поширення коронавірусу, що потенційно завдає шкоди економіці.