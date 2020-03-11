Банк Англии снизил ключевую процентную ставку через коронавирус

Банк Англии снизил процентную ставку и объявил о помощи бизнеса в экстренном порядке, чтобы оказать поддержку в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

За несколько часов до того, как канцлер Риши Сунак подготовил свой бюджет, который, как ожидается, будет содержать компоненты правительственных мер, банк заявил, что снизил процентную ставку с 0,75% до 0,25%.

Банк последовал примеру Федеральной резервной системы США, которая также снизила свою базовую ставку на аналогичную маржу на прошлой неделе.

Банк Англии утверждает, что такой шаг может обеспечить дополнительное финансирование в размере до 100 млрд фунтов стерлингов, поскольку фирмы ожидают, что их давить меры по ограничению распространения коронавируса, потенциально наносит ущерб экономике.