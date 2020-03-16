Коронавірус: Британія може залучити тисячі військових для охорони порядку під час епідемії

Більше 10 тисяч британських солдатів, моряків і льотчиків можуть бути переведені на чергування в найближчі тижні в міру загострення коронавірусної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Чиновники вже кілька тижнів розробляють відповідні плани і тепер готові представити пропозиції прем'єр-міністру.

Хоча британські збройні сили звикли допомагати під час національних надзвичайних ситуацій, такі як повені або страйки, під час епідемій їх ще не залучали.

При розробці планів були навіть розглянуті пропозиції, спрямовані на те, щоб впоратися з розпадом громадянського суспільства.

"Таке відчуття, що ми готуємося до війни, але на цей раз до війни вдома", - сказав один з чиновників, знайомих з цими планами.

"Це те, що добре роблять військові, ми завжди плануємо сценарії і готові втрутитися, щоб допомогти, однак я ніколи не знав нічого подібного. Просто існує так багато невідомих" – додав він.

Деякі з передбачуваних сценаріїв включають в себе кадрову підтримку поліцейських сил, захист основних будівель і об'єктів, укомплектування моргів кадрами і надання допомоги літнім людям з покупками і транспортом.

Зазначається, що плани можуть бути поставлені на реалізацію протягом кількох днів.