Коронавирус: Британия может привлечь тысячи военных для охраны порядка во время эпидемии

Более 10 тысяч британских солдат, моряков и летчиков могут быть переведены на дежурство в ближайшие недели по мере обострения коронавирусного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Чиновники уже несколько недель разрабатывают соответствующие планы и теперь готовы представить предложения премьер-министру.

Хотя британские вооруженные силы привыкли помогать во время национальных чрезвычайных ситуаций, такие как наводнения или забастовки, во время эпидемий их еще не привлекали.

При разработке планов были также рассмотрены предложения, направленные на то, чтобы справиться с распадом гражданского общества.

"Такое ощущение, что мы готовимся к войне, но на этот раз к войне дома", - сказал один из чиновников, знакомых с этими планами.

"Это то, что хорошо делают военные, мы всегда планируем сценарии и готовы вмешаться, чтобы помочь, но я никогда не знал ничего подобного. Просто существует так много неизвестных", - добавил он.

Некоторые из предполагаемых сценариев включают в себя кадровую поддержку полицейских сил, защита основных зданий и объектов, укомплектования моргов кадрами и оказания помощи пожилым людям с покупками и транспортом.

Отмечается, что планы могут быть поставлены на реализацию в течение нескольких дней.