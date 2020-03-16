За добу до Польщі повернулись 24 тисячі громадян, всіх відправили в карантин

Протягом останньої доби до Польщі повернулися 24 тисячі її громадян, яких після перетину кордону спрямували на 14-денний карантин.

Про це заявив голова канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик в ефірі TOK FM, повідомляє "Європейська правда".

У зв'язку з тимчасовим закриттям кордонів уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT запустив операцію "Політ додому" для людей, які знаходяться в інших державах і хочуть повернутися в Польщу.

Перші кілька рейсів пройшли вже в неділю.

Як розповів Міхал Дворчик, про бажання повернутися на батьківщину заявили на сьогоднішній день близько 20 тисяч осіб.

Поляки, які повертаються в країну, спрямовані на 14-денний карантин.

"Тільки за минулу добу 24 тисячі осіб, які перетинають кордон, отримали направлення на такий карантин. Крім того, на карантині перебуває близько семи тисяч осіб, які мали контакт з інфікованими

Уряд Польщі 14 березня ініціював акцію "Переліт додому", в рамках якої поляки за кордоном, які бажають повернутися додому, можуть зробити це спеціальними чартерними рейсами. Вчора, 15 березня, до Польщі прибули перші рейси з Британії.