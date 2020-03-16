За сутки в Польшу вернулись 24 тысячи граждан, всех отправили в карантин

За последние сутки в Польшу вернулись 24 тысячи ее граждан, которых после пересечения границы направили на 14-дневный карантин.

Об этом заявил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик в эфире TOK FM, сообщает "Европейская правда".

В связи с временным закрытием границ правительство Польши совместно с авиакомпанией LOT запустило операцию "Полет домой" для людей, которые находятся в других государствах и хотят вернуться в Польшу.

Первые несколько рейсов состоялись уже в воскресенье.

Как рассказал Михал Дворчик, о желании вернуться на родину заявили на сегодняшний день около 20 тысяч человек.

Поляков, возвращающихся в страну, отправляют на 14-дневный карантин.

"Только за прошедшие сутки 24 тысячи лиц, пересекающих границу, получили направление на такой карантин. Кроме того, на карантине находится около семи тысяч человек, которые имели контакт с инфицированными.

Правительство Польши 14 марта инициировало акцию "Перелет домой", в рамках которой поляки за рубежом, готовые вернуться домой, могут сделать это специальными чартерными рейсами. Вчера, 15 марта, в Польшу прибыли первые рейсы из Британии.