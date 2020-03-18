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Кількадесят українців попри заборону хотіли вилетіти з Києва за кордон 

Середа, 18 березня 2020, 14:43

Попри скасування пасажирського міжнародного авіасполучення Україною кількадесят громадян у середу прибули  в один з терміналів столичного аеропорту з наміром відлетіти з України.

Про це "Європейській правді" у середу повідомили в Держприкордонслужбі України.

"У соціальних медіа з’явилася інформація, що Державна прикордонна служба України не випускає людей, які хочуть вилетіти рейсом до Німеччини", - зазначили у відомстві.

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"Додамо, що сьогодні декілька десятків громадян України прибули в один з терміналів столичного аеропорту з наміром відлетіти з України. Однак пункт пропуску закритий згідно з рішенням уряду", - нагадали прикордонники.

У ДПС підкреслили, що пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського повітряного сполучення до 3 квітня

Виключення може становити тільки здійснення перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань. А також - представників дипломатичних установ та гуманітарних місій.

"В даний час в авіаційних пунктах пропуску Державна прикордонна служба України готова і здійснює оформлення на в’їзд в нашу державу громадян з евакуаційних рейсів, які формуються МЗС та Мінінфраструктури", - підкреслили у відомстві.

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