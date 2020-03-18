Несколько десятков украинцев, несмотря на запрет, хотели вылететь из Киева за границу

Несмотря на отмену пассажирского международного авиасообщения несколько десятков граждан Украины в среду прибыли в один из терминалов столичного аэропорта с намерением вылететь из страны.

Об этом "Европейской правде" в среду сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"В социальных медиа появилась информация, что Государственная пограничная служба Украины не выпускает людей, которые хотят вылететь рейсом в Германию", - отметили в ведомстве.

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"Добавим, что сегодня несколько десятков граждан Украины прибыли в один из терминалов столичного аэропорта с намерением улететь из Украины. Однако пункт пропуска закрыт по решению правительства", - напомнили пограничники.

В ГПСУ подчеркнули, что пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского воздушного сообщения по 3 апреля

Исключение может составлять только осуществление перевозок лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств. А также - представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

"В настоящее время в авиационных пунктах пропуска Государственная пограничная служба Украины готова и осуществляет оформление на въезд в нашу страну граждан с эвакуационных рейсов, которые формируются МИД и Мининфраструктуры", - подчеркнули в ведомстве.