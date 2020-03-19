Посли ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією

Посли ЄС в середу погодили проєкт тексту, який дозволить відкрити переговори про вступ до блоку з Албанією і Північною Македонією, але з нього прибрали згадку про дату для цього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"На тлі прогресу, досягнутого в реформах, і виконання умов, одноголосно встановлених Радою в червні 2018 року, за умови схвалення з боку Європейської ради, Рада вирішує почати переговори про приєднання з Республікою Албанія", - йдеться в проєкті тексту.

Ідентичний проєкт документу складений і для Північної Македонії.

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Однак проєкт був пом'якшений у порівнянні з текстом, поданим раніше головуючою в ЄС Хорватією. У первинному тексті говорилося, що пропозиція, що встановлює основу для переговорів, має бути представлена Комісією "невідкладно і не пізніше червня". Цю фразу видалили.

За словами двох дипломатів, які взяли участь в обговоренні, для Албанії були додані деякі нові умови, зокрема, щодо подальшого зміцнення її судової системи, "включаючи забезпечення функціонування Верховного суду і Високого суду", щоб заспокоїти три найбільш скептично налаштовані країни.

Дискусія між послами продовжиться в четвер, і в проєкт можуть внести подальші зміни.

Після узгодження з послами ЄС, текст, як очікується, буде обговорюватися наступного тижня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Початок переговорів про вступ вимагає одностайного рішення всіх країн ЄС.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон відмовлявся схвалити початок переговорів про вступ на саміті в жовтні, заявивши, що процес прийняття нових членів необхідно змінити.

У лютому Єврокомісія запропонувала реформувати процес вступу відповідно до французької пропозиції, зробленої в листопаді. Комісія запропонувала дати урядам ЄС більше ваги у процесі переговорів і спростити можливість зупинки або перезавантаження переговорів.