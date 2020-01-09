ЄС очікує на швидкий старт переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією

В ЄС сподіваються в найближчі тижні отримати визначеність щодо початку переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Албанія і Північна Македонія повинні були почати офіційні переговори про вступ до ЄС в минулому році. Президент Франції Еммануель Макрон заблокував старт переговорів в жовтні і заявив, що буде продовжувати робити це до тих пір, поки не буде реформовано процес прийому країн в блок.

Макрон виступив проти відкриття переговорів, незважаючи на попередження про те, що подальші затримки з приєднанням Північної Македонії та Албанії можуть підірвати стабільність Балканському регіоні. У відповідь на затримку лідер Північної Македонії пішов у відставку і призначив позачергові парламентські вибори на 12 квітня.

Але Андрей Пленкович, прем'єр-міністр Хорватії, яка з 1 січня головує у Раді ЄС, і високопоставлені хорватські чиновники, схоже, впевнені, що вони можуть задовольнити вимоги Макрона і, можливо, визначити до кінця березня дату початку переговорів про приєднання Албанії та Північної Македонії, які можуть тривати кілька років.

Читайте також Прем'єр-міністр Північної Македонії йде у відставку

"У Франції були певні застереження, які носили скоріше концептуальний характер", - сказав Пленкович.

Він сказав, що Єврокомісія працює над документом, що містить пропозиції про шляхи вдосконалення методології вступу в ЄС, а також кілька конкретних кроків, які країни можуть швидко зробити.

В свою чергу голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що необхідно вжити заходів для модернізації процесу розширення.

Макрон заявив цього тижня, що хоче, щоб саміт ЄС-Балкани, запланований на травень, став "моментом єдності"для Європи. Хорватські офіційні особи сприйняли його слова як знак того, що рішення буде знайдено, можливо, до моменту зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі в березні.