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В Іспанії від вірусу за добу померло понад 200 осіб, заражених побільшало на чверть

Четвер, 19 березня 2020, 14:06

В Іспанії на четвертий день жорстких карантинних заходів кількість заражених коронавірусом збільшилась на 3 431 - це на 25% більше, ніж було зафіксовано минулої доби. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais, такі дані оголосив Фернандо Сімон, директор координаційного центру з надзвичайних ситуацій Міністерства охорони здоров'я. 

Кількість хворих на COVID-19 загалом сягнула 17147 осіб. 939 залишаються в реанімації. 

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Кількість загиблих зросла до 767 -  тобто за минулу добу померло 209 людей. Найбільше постраждав від вірусу Мадрид: там 6 777 заражених та 498 померлих.

Кількість тих, хто видужав, склала 1 107 осіб - тобто за добу вилікувалось 26 людей. 

Іспанія займає четверте місце за кількістю смертних випадків у світі після Китаю, Італії та Ірану.

Нагадаємо, напередодні Німеччина ввела внутрішній прикордонний контроль на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні.

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Коронавірус Іспанія
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