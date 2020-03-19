В Іспанії від вірусу за добу померло понад 200 осіб, заражених побільшало на чверть

В Іспанії на четвертий день жорстких карантинних заходів кількість заражених коронавірусом збільшилась на 3 431 - це на 25% більше, ніж було зафіксовано минулої доби.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais, такі дані оголосив Фернандо Сімон, директор координаційного центру з надзвичайних ситуацій Міністерства охорони здоров'я.

Кількість хворих на COVID-19 загалом сягнула 17147 осіб. 939 залишаються в реанімації.

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Кількість загиблих зросла до 767 - тобто за минулу добу померло 209 людей. Найбільше постраждав від вірусу Мадрид: там 6 777 заражених та 498 померлих.

Кількість тих, хто видужав, склала 1 107 осіб - тобто за добу вилікувалось 26 людей.

Іспанія займає четверте місце за кількістю смертних випадків у світі після Китаю, Італії та Ірану.

Нагадаємо, напередодні Німеччина ввела внутрішній прикордонний контроль на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні.