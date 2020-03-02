Wizz Air на 60% скорочує кількість рейсів до Італії через коронавірус

Угорська лоукст-авіакомпанія Wizz Air скорочує кількість рейсів до Італії з 11 березня по 2 квітня 2020 року у зв'язку зі зниженням попиту через коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті компанії.

"Wizz Air через тенденцію зниження попиту на італійських маршрутах, викликаної появою вірусу COVID-19, вирівняла свій графік польотів, результатом чого стали значні скасування на певних маршрутах в Північну Італію в період з 11 березня по 2 квітня 2020 року, протягом цього періоду буде скорочено близько 60% обсягу всіх перевезень до Італії", - повідомляється на сайті авіакомпанії.

Зміни торкнуться рейсів з таких країн як Албанія, Австрія, Болгарія, Грузія, Угорщина, Литва, Латвія, Молдова, Чорногорія, Польща, Румунія, Велика Британія і Чехія.

Клієнти, які забронювали квитки на сайті або в мобільному додатку авіакомпанії, отримають повідомлення на електронну пошту, в якому їм запропонують безкоштовне перебронювання або повне відшкодування або повернення початкового тарифу.