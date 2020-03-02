Wizz Air на 60% сокращает количество рейсов в Италию из-за коронавируса

Венгерская лоукст-авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию с 11 марта по 2 апреля 2020 года в связи со снижением спроса из-за коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Wizz Air из-за тенденции снижения спроса на итальянских маршрутах, вызванной появлением вируса COVID-19, выровняла свой график полетов, результатом чего стали значительные отмены на определенных маршрутах в Северную Италию в период с 11 марта по 2 апреля 2020 года, в течение этого периода будет сокращено около 60% объема всех перевозок в Италию", - сообщается на сайте авиакомпании.

Изменения коснутся рейсов из таких стран, как Албания, Австрия, Болгария, Грузия, Венгрия, Литва, Латвия, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Великобритания и Чехия.

Клиенты, которые забронировали билеты на сайте или в мобильном приложении авиакомпании, получат сообщение по электронной почте, в котором им предложат бесплатное перебронирование или полное возмещение или возврат первоначального тарифа.