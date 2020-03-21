70% поляків хочуть перенесення президентських виборів через коронавірус

Хоча керівна партія Польщі і президентський палац хочуть, щоб вибори відбулися у встановлений термін 10 травня, поляки дотримуються іншої думки.

Такими є дані опитування дослідницького інституту Pollster для Super Express, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Так, 70 відсотків опитаних вважають, що через епідемію коронавірусу травневі президентські вибори повинні бути відкладені.

Лише 12% поляків вважають, що не потрібно переносити терміни виборів, 18% - не має певної думки з цього питання.

Як нагадує видання, опозиція критикує владу за те, що та не хоче переносити вибори на осінь.

Дослідження було проведено дослідницьким інститутом Pollster з 17 по 18 березня 2020 року на вибірці з 1077 дорослих поляків.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що проти перенесення президентських виборів.