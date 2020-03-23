Рада ЄС спростила прийняття рішень в письмовому вигляді через коронавірус

Рада ЄС затвердила рішення про спрощення прийняття рішень в письмовому вигляді через неможливість проводити зустрічі під час поширення коронавірусу.

Про це йдеться в заяві Ради, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

"Рада вживає заходів для забезпечення безперервності своєї роботи в нинішніх виняткових обставинах, викликаних пандемією COVID-19. Сьогодні вона погодилася на тимчасовий відступ від своїх Правил процедури, щоб спростити прийняття рішень в письмовому вигляді", - йдеться в заяві.

Це виключення дозволяє послам ЄС приймати рішення із використанням письмової процедури відповідно до правила голосування, які можуть застосовуватися до прийняття самого акту. Це означає, що існуюча вимога одноголосності для всіх рішень використовувати письмову процедуру більше не застосовується.

Акти Ради можуть бути прийняті або на офіційних засіданнях Ради, або, при необхідності, за допомогою письмової процедури. Виняткові обставини, викликані пандемією COVID-19, не дозволили багатьом міністрам приїхати в Брюссель для участі в засіданнях Ради.

Це, в свою чергу, ускладнює досягнення необхідного кворуму і, отже, проведення офіційних засідань Ради. Сьогоднішнє рішення полегшує використання письмової процедури і, отже, допомагає забезпечити безперервність роботи Ради.

Рішення буде діяти протягом одного місяця і може бути продовжено, якщо це буде виправдано продовженням нинішніх виняткових обставин.