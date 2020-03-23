Совет ЕС упростил принятие решений в письменном виде из-за коронавируса

Совет ЕС утвердил решение об упрощении принятия решений в письменном виде из-за невозможности проводить встречи во время распространения коронавируса.

Об этом говорится в заявлении Совета, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

"Совет принимает меры для обеспечения непрерывности своей работы в нынешних исключительных обстоятельствах, вызванных пандемией COVID-19. Сегодня он согласился на временное отступление от своих Правил процедуры, чтобы упростить принятие решений в письменном виде", - говорится в заявлении.

Это исключение позволяет послам ЕС принимать решения по письменной процедуре в соответствии с правилами голосования. Это означает, что существующее требование единогласия для всех решений использовать письменную процедуру больше не применяется.

Акты Совета могут быть приняты или на официальных заседаниях Совета, или, при необходимости, с помощью письменной процедуры. Исключительные обстоятельства, вызванные пандемией COVID-19, не позволили многим министрам приехать в Брюссель для участия в заседаниях Совета.

Это, в свою очередь, затрудняет достижение необходимого кворума и, следовательно, проведение официальных заседаний Совета. Сегодняшнее решение облегчает использование письменной процедуры и, следовательно, помогает обеспечить непрерывность работы Совета.

Решение будет действовать в течение одного месяца, его действие может быть продлено, если это будет оправдано продолжением нынешних исключительных обстоятельств.