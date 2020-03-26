Британців штрафуватимуть на 60 фунтів за порушення карантину

Поліції Британії надали повноваження затримувати громадян, які не дотримуються суворих обмежувальних заходів у зв’язку з епідемією коронавірусу, і штрафуватимуть на 60 фунтів стерлінгів (66 євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Запроваджені в четвер з негайним вступом у силу нові повноваження дадуть поліції засоби для забезпечення того, щоб люди залишалися вдома і уникали несуттєвих поїздок.

Якщо громадяни не виконуватимуть правила карантину, то поліцейські можуть попросити їх повернутися додому, покинути площу і розійтися; звернутися до батьків, чиї діти порушують правила; видати повідомлення повідомлення про фіксований штраф у розмірі 60 фунтів стерлінгів, який буде знижений до 30 фунтів стерлінгів, якщо він буде сплачений протягом 14 днів; видати повідомлення про фіксований штраф у розмірі 120 фунтів стерлінгів для повторних правопорушників.

Ті, хто не сплачуватиме штрафи, можуть бути притягнуті до суду, який зможе накладати необмежені штрафи.

Якщо ж людина продовжуватиме відмовлятися виконувати правила, поліція може заарештувати її.

Міністерство внутрішніх справ Британії водночас заявило, що офіцери "завжди будуть застосовувати свій здоровий глузд і розсудливість" у кожному конкретному випадку.

Міністр внутрішніх справ Пріті Патель сказала: "Прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти, що нам потрібно робити: залишатися вдома, щоб захистити нашу систему охорони здоров'я і врятувати життя людей".