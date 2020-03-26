Британцев будут штрафовать на 60 фунтов за нарушение карантина

Полиции Британии предоставили полномочия задерживать граждан, которые не придерживаются строгих ограничительных мер в связи с эпидемией коронавирус, и будут штрафовать на 60 фунтов стерлингов (66 евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Введенные в четверг с немедленным вступлением в силу новые полномочия дадут полиции средства для обеспечения того, чтобы люди оставались дома и избегать несущественных поездок.

Если граждане не будут выполнять правила карантина, то полицейские могут попросить их вернуться домой, покинуть площадь и разойтись; обратиться к родителям, чьи дети нарушают правила; выдать сообщение сообщение о фиксированный штраф в размере 60 фунтов стерлингов, который будет снижен до 30 фунтов стерлингов, если он будет оплачен в течение 14 дней; выдать уведомление о фиксированный штраф в размере 120 фунтов стерлингов для повторных правонарушителей.

Те, кто не будет платить штрафы, могут быть привлечены к суду, который сможет наложить неограниченные штрафы.

Если же человек будет продолжать отказываться выполнять правила, полиция может арестовать ее.

Министерство внутренних дел Британии одновременно заявило, что офицеры "всегда будут применять свой здравый смысл и рассудительность" в каждом конкретном случае.

Министр внутренних дел Прити Патель сказала: "Премьер-министр ясно дал понять, что нам нужно делать: оставаться дома, чтобы защитить нашу систему здравоохранения и спасти жизни людей".