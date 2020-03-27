Президент Європарламенту проти виплат добових депутатам, які працюють з дому

Президент Європарламенту Девід Сассолі проти виплати добових євродепутатам, якщо вони не приїжджають на засідання.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на EUobserver.

За словами Сассолі, депутати Європарламенту повинні вимагати щоденних виплат в розмірі 323 євро, лише якщо вони їдуть до Брюсселя чи Страсбурга.

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"Якщо вони не збираються в Брюссель чи Страсбург, тоді це не оплачується", - сказав він.

За правилами Європарламенту щоденна оплата у розмірі 323 євро призначена для покриття таких видатків, як готельні рахунки та харчування, за умови, що депутати фізично підпишуть відповідні документи всередині парламенту в Брюсселі, або в Страсбурзі.

Нагадаємо, у зв’язку з пандемією коронавірусу Європейський парламент призупиняє традиційні 4-денні пленарні сесії у Страсбурзі щонайменш до вересня.

Натомість будуть проводитися короткі пленарні сесії у Брюсселі – після обіду та вранці наступного дня: 13-14 травня, 17-18 травня, 17-18 червня та 8-9 липня. Також в установі суттєво скорочують кількість зустрічей у комітетах та політичних групах.

Вперше нову систему застосували 26 березня під час ухвалення економічного плану для подолання наслідків пандемії. Європарламентарі могли брати участь у засіданні та голосувати віддалено.