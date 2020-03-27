Президент Европарламента против выплаты суточных депутатам, работающим из дома

Президент Европарламента Давид Сассоли против выплаты суточных евродепутатам, если они не приезжают на заседание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

По словам Сассоли, депутаты Европарламента должны требовать ежедневных выплат в размере 323 евро, только если они едут в Брюссель или Страсбург.

"Если они не собираются в Брюссель или Страсбург, тогда это не оплачивается", - сказал он.

По правилам Европарламента ежедневная оплата в размере 323 евро предназначена для покрытия таких расходов, как гостиничные счета и питание, при условии, что депутаты физически подпишут соответствующие документы внутри парламента в Брюсселе или в Страсбурге.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Европейский парламент приостанавливает традиционные 4-дневные пленарные сессии в Страсбурге минимум до сентября.

Зато будут проводиться короткие пленарные сессии в Брюсселе - после обеда и утром следующего дня 13-14 мая, 17-18 мая, 17-18 июня и 8-9 июля. Также в учреждении существенно сокращают количество встреч в комитетах и ​​политических группах.

Впервые новую систему применили 26 марта во время принятия экономического плана для преодоления последствий пандемии. Европарламентарии могли участвовать в заседании и голосовать удаленно.