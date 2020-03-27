На польской границе образовались огромные очереди из украинцев, желающих вернуться домой

После известия о закрытии Украиной границ тысячи украинских граждан собрались возле пункта пропуска Корчова-Краковец, пытаясь покинуть территорию Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ.

Об очередях в Корчове из сотен украинцев, ожидающих автобус, который перевезет их через границу, Radio Rzeszow сообщило еще накануне. Отмечается, что сейчас это единственный действующий пограничный переход на границе с Украиной в Подкарпатском воеводстве, однако он не предусматривает пешего пересечения границы.

О километровых очередях в ​​Корчове сообщила и Gazeta Wyborcza. Некоторые люди в очереди ждут еще с часу ночи пятницы и надеются на транспорт, который перевезет их через границу.

"Они собрались на трассе А4, в километре от польско-украинского автомобильного пограничного перехода. Многие уже не верят в возможность возвращения. Люди просят воды и говорят, что к ним относятся как к скоту, существам низшего сорта", - рассказал очевидец.

На фотографиях с границы видно, что многие люди в толпе носят защитные маски, но совсем не соблюдается безопасное расстояние, которое необходимо сохранять во время эпидемий.

Портал RMF24 сообщил, что 26 марта границу в Корчове пересекли 1652 украинца, воспользовавшись более чем 40 маршрутными рейсами.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта государственная граница будет закрыта, о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.

В МИД Украины позже уточнили, что после 27 марта возможность попасть в Украину на частном авто сохранится в пунктах пропуска, которые предоставляют такую ​​возможность.