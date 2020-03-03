"Український тиждень" в Європарламенті перенесли через коронавірус

Запланований на 3–5 березня "Український тиждень" у Європейському парламенті перенесли на невизначений термін у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це "ЄвроПравді" повідомили в представництві України при ЄС.

"Запланований на 3-5 березня "Український тиждень" в Європейському парламенті переноситься на невизначений термін у зв’язку з обмеженнями Європарламенту щодо проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції COVID-19", - зазначили у представництві.

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Щойно обмеження будуть скасовані, українське представництво буде опрацьовувати нові можливості для проведення запланованих заходів.

Під час "Українського тижня" в Європарламенті планувались дискусіє за участю провідних європейських політиків, українських чиновників, дипломатів, науковців і громадських активістів.

Європарламент на своєму сайті повідомив про скасування цілої низки заходів. Зокрема, скасовано слухання в комітетах, візити делегацій, особисті візити до членів парламенту та співробітників, семінари, культурні заходи та виставки та інші.

Доступ в будівлю Європейського парламенту заборонений особам, які відвідали протягом останніх 14 днів райони поширення коронавірусу, а також тим, хто контактував із зараженими особами.