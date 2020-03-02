Сесію Венеціанки із розглядом путінських змін Конституції скасували через коронавірус

Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, через поширення коронавірусу в північній Італії скасувала пленарне засідання свого розширеного бюро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Венеціанки.

"Через поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії прийняло рішення не проводити пленарне засідання або інші звичайні засідання у Венеції, а замість цього найбільш термінові думки, запитані державами, і несуперечливі тексти будуть затверджуватися в письмовій формі, яка буде встановлена бюро" - повідомили у Венеціанській комісії.

Засідання Венеціанки мало відбутися 20-21 березня.

На ньому серед іншого мали розглянути суперечливі зміни до Конституції РФ. Конституційна реформа пропонує дозволити Росії не виконувати ті рішення міжнародних органів, у яких вона побачить суперечність своїй Конституції.

Зміни російської Конституції наразі перебувають у процесі затвердження. 10 березня очікується друге їх читання у Держдумі РФ. Також 22 квітня має відбутися всеросійське голосування щодо змін Конституції.