Глава МЗС розказав, що буде з безвізом після коронавірусу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконує, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвіз України з Євросоюзом.

Про це міністр розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання, що буде з безвізовими поїздками українців до Європи, міністр відповів: "Буде безвіз".

"Якщо Шенген буде формально або, по суті, втрачений, я думаю, що це буде непоправний удар по ЄС. Але ми будемо активно працювати з нашими партнерами, щоб за будь-якого розвитку подій отримані українськими громадянами свободи у відносинах з ЄС, а насамперед – свобода вільного пересування, зберігалися", - сказав Дмитро Кулеба.

Кулеба також не має певності, що авіаперельоти у світі до кінця цього року повноцінно відновляться.

"Як кажуть наші мусульманські брати і сестри, "іншалла" (все в руках бога. – ЄП). На це запитання вам зараз ніхто у світі не надасть відповіді", - зазначив міністр.

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