В Австрії забезпечать масками всіх покупців у супермаркетах

З середи в Австрії стануть обов’язковими маски в супермаркетах, щоб зменшити масштаби передачі коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vienna.at.

Як зазначив австрійський канцлер Себастіан Курц, маски потрібні не для того, щоб захистити себе від інфекції, а щоб не заразити інших.

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"Я повністю усвідомлюю, що маски є чимось чужим у нашій культурі, і це стане серйозною зміною", - заявив канцлер у понеділок.

За його словами, маски в супермаркетах стануть обов’язковими, щойно їхня кількість в Австрії буде достатньою. Ймовірно, це відбудеться вже в середу.

Маски будуть роздавати в супермаркетах на вході кожному покупцеві. Це буде свого роду "навчальна фаза", оскільки надалі австрійська влада планує зобов’язати громадян носити маски всюди, де можливий контакт з людьми.

Нагадаємо, раніше Словенія зобов’язала громадян носити маски і посилила обмеження на пересування.