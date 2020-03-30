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В Австрии обеспечат масками всех покупателей в супермаркетах

Понедельник, 30 марта 2020, 14:05

Со среды в Австрии станут обязательными маски в супермаркетах, чтобы уменьшить масштабы передачи коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vienna.at.

Как отметил австрийский канцлер Себастьян Курц, маски нужны не для того, чтобы защитить себя от инфекции, а чтобы не заразить других.

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"Я полностью осознаю, что маски являются чем-то чуждым нашей культуре, и это станет серьезным изменением", - заявил канцлер в понедельник.

По его словам, маски в супермаркетах станут обязательными, как только их количество в Австрии будет достаточным. Вероятно, это произойдет уже в среду.

Маски будут раздавать в супермаркетах на входе каждому покупателю. Это будет своего рода "учебная фаза", поскольку в дальнейшем австрийские власти планируют обязать граждан носить маски везде, где возможен контакт с людьми.

Напомним, ранее Словения обязала граждан носить маски и усилила ограничения на передвижение.

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