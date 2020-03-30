ЄС змінив вимоги до квот для авіакомпаній у зв'язку з пандемією

ЄС призупинив дію правила, яке зобов’язувало авіакомпанії використовувати щонайменше 80% зарезервованих слотів на зліт-приземлення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт Ради ЄС.

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Дію правила призупинили до 24 жовтня 2020 року.

Авіакомпанії повинні були використовувати щонайменш 80% зарезервованих ними слотів на зліт-приземлення, щоб претендувати на такий же обсяг у наступному році. Після фактично припинення пасажирських авіарейсів, компаніям, щоб не порушити правило, доводилося виконувати порожні "рейси-привиди".

"Зараз очевидно, що ця криза скінчиться не скоро. Призупиняючи дію правила "використовуєш або втрачаєш" до жовтня допоможе авіакомпаніям впоратися з тяжкими економічними наслідками для галузі від пандемії", - зазначив Олег Буткович, міністр Хорватії з морських справ, транспорту та інфраструктури.

Призупинення правила – ретроспективне і охоплюватиме період з 1 березня до 24 жовтня 2020 року, а для рейсів між країнами ЄС та Китаєм або Гонконгом – з 23 січня до 29 лютого 2020 року.

Зазначається, що якщо до осені ситуація не покращиться, термін призупинення правила буде продовжено. Єврокомісія перегляне рішення 15 вересня 2020 року.

Нагадаємо, процедуру прийняття рішення запустили на початку березня.