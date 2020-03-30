ЕС изменил требования к квотам для авиакомпаний в связи с пандемией

ЕС приостановил действие правила, которое обязывало авиакомпании использовать не менее 80% зарезервированных слотов на взлет-посадку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт Совета ЕС.

Действие правила приостановили до 24 октября 2020 года.

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Авиакомпании должны были использовать минимум 80% зарезервированных ими слотов на взлет-посадку, чтобы претендовать на такой же объем в следующем году. После фактического прекращения пассажирских авиарейсов компаниям, чтобы не нарушить правило, приходилось выполнять пустые "рейсы-призраки".

"Сейчас очевидно, что этот кризис закончится не скоро. Приостановка действия правила "используешь или теряешь" до октября поможет авиакомпаниям справиться с тяжелыми экономическими последствиями для отрасли от пандемии", - отметил Олег Буткович, министр Хорватии по морским делам, транспорту и инфраструктуре.

Приостановление правила - ретроспективное и будет охватывать период с 1 марта по 24 октября 2020 года, а для рейсов между странами ЕС и Китаем или Гонконгом - с 23 января по 29 февраля 2020 года.

Отмечается, что если до осени ситуация не улучшится, срок приостановления правила будет продлен. Еврокомиссия пересмотрит решение 15 сентября 2020 года.

Напомним, процедуру принятия решения запустили в начале марта.