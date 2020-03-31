101-річна жінка видужала від коронавірусу в Нідерландах

У Нідерландах одужала 101-річна пацієнтка, яка була інфікована коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Жінку, чиє ім'я не називають, госпіталізували в лікарню Ейсселанд поблизу Роттердама півтора тижні тому з ускладенним диханням і позитивним результатом на коронавірус.

Вона перебувала в ізоляції, але тепер одужала достатньо для того, щоб покинути лікарню.

101-річна жінка, яка проживає одна, проведе деякий час в будинку для літніх людей, перш ніж повернутися додому.

Лікарня назвала її одужання "іскрою надії".

"Вона жорстка жінка, і приємно бачити, що вона слідує порадам медиків, наприклад, чхає в лікоть і навіть говорить, щоб я тримався на належній дистанціх, - сказав пульмонолог Суніл Рамлал.

Нагадаємо, раніше коронавірус поборов 101-річний італієць з міста Ріміні.