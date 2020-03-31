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101-летняя женщина выздоровела от коронавируса в Нидерландах

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101-летняя женщина выздоровела от коронавируса в Нидерландах

Вторник, 31 марта 2020, 20:59

В Нидерландах выздоровела 101-летняя пациентка, которая была инфицирована коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Женщину, чье имя не называется, госпитализировали в больницу Ейсселанд вблизи Роттердама полторы недели назад с осложненным дыханием и положительным результатом на коронавирус.

 

Она находилась в изоляции, но теперь выздоровела достаточно для того, чтобы покинуть больницу.

101-летняя женщина, проживающая одна, проведет некоторое время в доме престарелых, прежде чем вернется домой.

Больница назвала ее выздоровления "искрой надежды".

"Она жесткая женщина, и приятно видеть, что она следует советам медиков, например, чихает в локоть и даже говорит, чтобы я держался на должной дистанции, - сказал пульмонолог Сунил Рамлал.

Напомним, ранее коронавирус поборол 101-летний итальянец из города Римини.

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Коронавирус Нидерланды
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