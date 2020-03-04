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У Брюсселі зафіксували перший випадок коронавірусу серед співробітників інституцій ЄС

Середа, 4 березня 2020, 14:38

Співробітник Європейського оборонного агентства в Брюсселі заразився коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Представник агентства сказав, що співробітнику був поставлений діагноз на вихідних, і він "почувається добре".

Співробітників агентства, які перебували в тісному контакті з цією людиною, в якості запобіжного заходу попросили протягом 14 днів перебувати в ізоляції.

Агентство створене для підтримки держав-членів в їхніх зусиллях щодо вдосконалення європейського оборонного потенціалу в галузі кризового управління, європейської безпеки та оборонної політики.

Очолює агентство головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

У Бельгії за останніми даними зафіксовано 25 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, Європейський центральний банк призупинив заходи, робочі поїздки співробітників і публічні візити у свою штаб-квартиру у Франкфурті через коронавірус.

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Коронавірус Бельгія
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