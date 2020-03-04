В Брюсселе зафиксировали первый случай коронавируса среди сотрудников институтов ЕС

Сотрудник Европейского оборонного агентства в Брюсселе заразился коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Представитель агентства сказал, что сотруднику был поставлен диагноз на выходных, и он "чувствует себя хорошо".

Сотрудников агентства, которые находились в тесном контакте с этим человеком, в качестве предупредительной меры попросили в течение 14 дней находиться в изоляции.

Агентство создано для поддержки государств-членов в их усилиях по совершенствованию европейского оборонного потенциала в области кризисного управления, европейской безопасности и оборонной политики.

Возглавляет агентство главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

В Бельгии по последним данным зафиксировано 25 случаев заражения коронавируса.

Напомним, Европейский центральный банк приостановил мероприятия, рабочие поездки сотрудников и публичные визиты в свою штаб-квартиру во Франкфурте через коронавирус.