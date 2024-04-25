Зеленський подякував лідерам Конгресу за допомогу й розповів про користь ATACMS

Президент Володимир Зеленський 25 квітня провів телефонні розмови з лідерами Конгресу – спікером Палати представників Майком Джонсоном та очільниками республіканців і демократів у Сенаті Мітчем Макконнеллом Чаком Шумером.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав у Twitter (X).

Голова держави подякував конгресменам "за справжню двопартійну підтримку та особисте лідерство в затвердженні закону про допомогу Україні".

"Розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потребу в посиленні протиповітряного захисту, зокрема, системами Patriot і користь від далекобійних систем ATACMS", – додав він.

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Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

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