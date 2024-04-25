Укр Рус Eng

Зеленський подякував лідерам Конгресу за допомогу й розповів про користь ATACMS

Новини — Четвер, 25 квітня 2024, 19:37 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський 25 квітня провів телефонні розмови з лідерами Конгресу – спікером Палати представників Майком Джонсоном та очільниками республіканців і демократів у Сенаті Мітчем Макконнеллом Чаком Шумером.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав у Twitter (X).

Голова держави подякував конгресменам "за справжню двопартійну підтримку та особисте лідерство в затвердженні закону про допомогу Україні".

"Розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потребу в посиленні протиповітряного захисту, зокрема, системами Patriot і користь від далекобійних систем ATACMS", – додав він.

Реклама:
Зеленський навів три аргументи для республіканців, які не голосували за допомогу Україні

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

Читайте також: Обережні Штати Америки. Які проблеми у підтримці України не знімає рішення Конгресу США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський США Зброя ЗСУ
Реклама: