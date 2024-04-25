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Топгенерал ЄС потрапив у скандал через підтримку Facebook-допису антисеміта

Новини — Четвер, 25 квітня 2024, 21:48

Очільник Військового комітету ЄС австрійський генерал Роберт Брігер зазнав критики після того, як ЗМІ виявили його схвальний коментар під Facebook-постом відомого антисемітськими поглядами експоліцейського.

Про це йдеться в публікації газети Der Standard, повідомляє "Європейська правда".

У 2023 році Брігер прокоментував пост експоліцейського Австрії, відомого своїми антисемітськими теоріями змови, зокрема запереченням Голокосту. У пресі його називають лише літерою М.

Допис М. стосувався популярної серед крайніх правих та неонацистів теорії змови про те, що Союзні держави в роки Другої світової війни нібито заморили голодом мільйони німецьких військовополонених у таборах.

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Екстреміст також послався на сайт, де стверджувалось, що тіла нібито німецьких військових були видані за єврейські, "щоб маніпулювати кількістю жертв Голокосту". Цей допис Брігер начебто прокоментував словами: "Перш за все, це глава історії переможців, яку тримали в таємниці".

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Сам топгенерал ЄС у заяві, яку наводить Der Standard, стверджує, що його коментар можна тлумачити по-різному.

"Я не знав, що (історичні) ревізіоністські та антисемітські заяви і коментарі були поширені на сторінці у Facebook, яку я категорично відкидаю і від якої я чітко і недвозначно дистанціююсь", – наголосив він.

Натомість очільник зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель, відповідальний також за оборонну політику об'єднання, попросив додаткових роз'яснень ситуації.

Роберт Брігер обіймає обіймає посаду голови Військового комітету Євросоюзу – найвищого військового органу ЄС – з 2022 року. Перед тим він кілька років очолював Генеральний штаб Збройних сил Австрії.

Нагадаємо, на початку року Міністерство внутрішніх справ Австрії попередило про "помітний приплив" ультраправих до країни.

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