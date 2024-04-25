Орбан на конференції консерваторів: "Повернімо Європі велич! Уперед, Дональд Трамп!"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у промові на відкритті Конференції консервативної політичної дії (CPAC) в Будапешті закликав праві сили об’єднатись для перемоги над "ліберальним світовим духом" і висловив підтримку експрезиденту США Дональду Трампу на тлі його судів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Орбан поскаржився учасникам CPAC, що консерватори по всьому Заходу – зокрема він сам і Трамп – перебувають під атакою "гегемоністського ліберального порядку". Але вибори в ЄС і США цього року, за його словами, стануть шансом для початку "ери суверенітету".

"Світовий порядок змінюється, і ми повинні довести нашу справу до тріумфу в розпал цих змін. Прогресивні ліберали відчувають небезпеку. Заміна цієї епохи означає заміну їх самих", – сказав угорський прем’єр.

Реклама:

Він прямо підтримав Дональда Трампа у зв’яку з кримінальною справою проти нього в суді Нью-Йорка, заявивши, що проти нього "використовують як зброю державні інституції".

"Повернімо Америці велич, повернімо велич Європі! Уперед, Дональд Трамп, уперед, європейські сувереністи! Осідлаймо коней, вдягнемо обладунки, вирушимо на поле бою і почнімо передвиборчу битву!" – закликав він.

CPAC – це абревіатура Конференції консервативної політичної дії, яка розпочала свою діяльність ще у 1974 році. В останні роки вона також приваблювала представників ультраправих, націоналістичних і расистських рухів.

Будапешт уже втретє прийматиме конференцію. Її прем’єр Віктор Орбан на заході 2022 року назвав Угорщину "бастіоном консервативних християнських цінностей в Європі" і закликав американських консерваторів перемогти "домінування прогресивних лібералів у суспільному житті".

Читайте також: Сімейні цінності Трампа і Орбана. Все про "план щодо України" та візит угорського лідера до США.