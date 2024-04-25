Голова МЗС Польщі розповів, як завершити війну в Україні за п’ять хвилин

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Владімір Путін може закінчити розв’язану ним війну в Україні за п'ять хвилин – одним телефонним дзвінком міністру оборони Росії Сергєю Шойгу.

Про це він сказав під час виступу в польському Сеймі 25 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Один із польських парламентарів спитав Сікорського, чи має Польща сценарії вирішення конфлікту в Україні.

"Так, має. Відновлення міжнародно визнаних кордонів України відповідно до так званої мирної формули президента Володимира Зеленського", – відповів на це він.

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Водночас, додав голова польського МЗС, правитель Росії Владімір Путін міг би закінчити війну за п'ять хвилин одним телефонним дзвінком Шойгу зі словами "Ми виводимо війська з України".

"На жаль, Україна не може закінчити війну одним телефонним дзвінком, це велика різниця", – підсумував він.

Під час виступу в Сеймі Сікорський також заявив, що російські лідери та пропагандисти намагаються спровокувати конфлікт між поляками і українцями, в тому числі заявами щодо нібито планів анексії українських територій Польщею.

Також він висловив упевненість, що напад Росії на будь-якого члена НАТО неминуче призведе до її поразки.