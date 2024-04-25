В ЄС погрожують ухилянтам, очікування від допомоги США, "атака" дронів на Білорусь: новини дня

Міністр оборони Німеччини попереджає про те, що Росія нарощує виробництво зброї та боєприпасів і вже працює на заповнення складів.

За даними США, Китай "обрав сторону" і продовжує продавати РФ такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти. Продовжує допомагати російським окупантам і Іран, який отримав чергову порцію санкцій.

Білорусь продовжує здійснювати провокації та інформаційні атаки проти Литви.

Тим часом, Європа наздоганяє Сполучені Штати за обсягами військової допомоги для України. В США сподіваються, що завдяки її допомозі, з часом українські військові перехоплять ініціативу. А у Британії очікують, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по Росії.

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Про все важливе і цікаве за четвер, 25 квітня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Більше дальніх ударів по РФ

Нова військова допомога Сполучених Штатів, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним cилам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Про це повідомив AFP американський посадовець на умовах анонімності.

Новий пакет військової допомоги США вартістю 1 мільярд доларів був оголошений після багатомісячної перерви, під час якої російські сили розгорнули масштабний наступ на сході України.

На його думку, допомога з боку США та інших країн "дозволить українцям почати перехоплювати ініціативу", але "це не буде швидким процесом".

А у Британії очікують, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по Росії через приплив західної військової допомоги.

Командувач британської армії Тоні Радакін визнав, що зараз оборона України перебуває під впливом песимістичних настроїв.

Але британський командувач підкреслив, що такий похмурий "знімок" війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва.

"У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби... її здатність продовжувати глибокі операції буде (все більше) ставати особливістю війни", – сказав Радакін, додавши, що такі удари "безумовно, мають ефект".

Деякі елементи військового підходу щодо України, за його словами, "будуть приховані... деякі будуть продиктовані тактичною або оперативною перевагою, а деякі залежатимуть від більш фундаментальних аспектів".

Деякі з цих факторів "дозріють набагато сильніше наступного року, ніж цього року", сказав Радакін.

Європа наздоганяє США

За даними Кільського інституту світової економіки (IfW), Євросоюз все ще не зрівнявся з США за обсягом наданої військової допомоги Україні.

ЄС та його країни-члени надали Україні військової допомоги загалом на 42 мільярди євро з початку повномасштабної війни до кінця лютого 2024 року, тоді як США – на 43,1 мільярда євро.

За останні місяці Європа практично наздогнала США і тепер "на одному рівні зі США, коли мова заходить про військову допомогу", пояснив Крістоф Требеш, керівник відділу IfW щодо підтримки України.

Однак Європа не змогла заповнити велику прогалину, залишену Сполученими Штатами, особливо в частині боєприпасів.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що за останні два роки Варшава надала Україні військову допомогу на суму, еквівалентну приблизно 8,4 мільярда євро. Ймовірно, йдеться і про надання військової допомоги в рамках компенсаційних механізмів.

За даними військових експертів, яких не називає DPA, Польща надала Україні 300 танків та бойових машин, 14 винищувачів, а також гелікоптери, системи протиповітряної оборони та боєприпаси.

Данія збільшить військову допомогу Україні у 2024 році на майже 600 млн євро. Йдеться про замовлення зброї у виробників та фінансування ініціатив інших країн.

У Польщі кажуть, що готові допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. У Литві також допустили допомогу Україні у поверненні чоловіків призовного віку.

Разом з тим, у Німеччині повідомили, що українці зможуть там залишатися і з протермінованим паспортом.

"Атака" дронів на Білорусь і нова доктрина

Білорусь продовжує здійснювати провокації та інформаційні атаки проти Литви.

Сьогодні керівник Служби держбезпеки Білорусі заявив про нібито зірвану "атаку безпілотниками" на Мінськ з території Литви. У Литві назвали вигадкою.

Очільник Литовського національного центру кризового реагування (NKVC) Вільмантас Віткаускас припустив, що цю історію вигадали суто для внутрішньої аудиторії на тлі проведення Всебілоруських народних зборів.

У четвер Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину, що є останнім етапом погодження цих документів.

За день до цього самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї – "його з Путіним діло".

У новій редакції доктрини, серед іншого, деталізували союзницькі зобов’язання Білорусі у рамках Союзної держави з РФ і те, як вона може долучатися до "підтримки міжнародного миру та безпеки".

Міністр оборони Віктор Хрєнін розповів, що у ній вказали "джерела загроз для Білорусі", і серед можливих варіантів додали "розв’язання внутрішнього конфлікту руками псевдобілоруських екстремістських організацій на зразок полку Калиновського".

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко натякнув, що білоруські служби можуть натиснути на білорусів-опонентів режиму, які виїхали за кордон, заходами проти їхніх родичів всередині країни.

Сейм Литви на рік продовжив обмеження проти росіян та білорусів.

Щодо впливу РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що військово-промисловий комплекс РФ вже працює на заповнення складів.

За словами Пісторіуса, Росія вже виробляє зброю та боєприпаси понад потреби для ведення загарбницької війни проти України.

Водночас він попередив європейців про подальші військові амбіції лідера Росії Владіміра Путіна.

"Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути", – заявив Пісторіус.

У Польщі президент планує обговорити з прем’єром можливість розміщення в країні ядерної зброї в рамках програми НАТО Nuclear Sharing.

Попередній уряд Польщі активно підтримував ідею долучення до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на рішення РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Тим часом, російські лідери та пропагандисти намагаються спровокувати конфлікт між поляками та українцями своїми заявами щодо нібито планів анексії українських територій Польщею.

Про це попередив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"Росія бреше про нібито плани Польщі анексувати частину України. Донбас – це Україна; Крим це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина – це теж Україна. Тому повторюю, щоб і в Кремлі почули: Львів – це Україна", – сказав глава МЗС, використовуючи українську, а не польську вимову назви Львова.

А ще, не слід забувати, що у Польщі працюють і російські шпигуни. Сьогодні стало відомо, що одного такого засудили на 2,5 роки.

Резолюції Європарламенту

Європарламент вимагає від "Альтернативи для Німеччини" розкрити зв’язки з Кремлем.

У відповідній резолюції Європарламент висловив обурення тим, що деякі з депутатів отримували гроші за поширення російської пропаганди та брали участь у діяльності проросійського ЗМІ Voice of Europe.

Окремо депутати Європарламенту висловили стурбованість у зв’язку з тим, що провідного євродепутата від "Альтернативи для Німеччини" Максиміліана Кра підозрюють в отриманні грошей від агентів Кремля, а також арештом його помічника в Німеччині за підозрою у шпигунстві на користь Китаю.

А ще Європарламент закликав не вважати легітимними "перевибори" Путіна у Росії. Оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними.

Також Європарламент виступив проти переговорів про вступ з Грузією через закон про "іноагентів".

Крім того, Європарламент у боротьбі з відмиванням грошей схвалив ліміт готівкових платежів у 10 тисяч євро та схвалив створення нового органу ЄС з етичних стандартів.

Китай "обрав сторону"

У США заявили, що Китай "обрав сторону" і не претендує на нейтралітет у війні РФ проти України.

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні, оскільки Пекін продовжує продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

До речі, Європарламент вважає, що Угорщина "не зможе надійно виконувати" свою роль на чолі Ради ЄС.

Євродепутати занепокоєні тим, що угорський уряд не зможе належним чином виконувати свої обов'язки під час головування в Раді Євросоюзу у другій половині 2024 року, і знову закликають до створення всеосяжного механізму захисту цінностей ЄС.

А от Китай сподівається на більш дружнє ставлення ЄС під час головування Угорщини.

Держсекретар Ентоні Блінкен закликав США і Китай відповідально вирішувати свої розбіжності. У Китаї він також закликав Пекін до справедливого ставлення до компаній зі США.

Бельгія викликає очільника дипмісії Китаю через хакерську атаку на депутатку.

Протидія Ірану

Партерном російського агресора, окрім союзної Білорусі, а також Китаю, є ще й Іран.

США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони Росії, а Канада розширила санкції проти Ірану на міністра оборони та генштаб.

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