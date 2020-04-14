Украинский самолет Ан-225 "Мрия" привез в Польшу медицинский груз из Китая

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Самолет прибыл в польскую столицу в 10:57 по киевскому времени, аэропорт имени Шопена вел прямую трансляцию приземления на своей странице в Facebook, в пиковое время ее смотрели более 80 тысяч человек.

За последние сутки в Польше было подтверждено 260 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в Польше инфицированы 6934 человека, умерли 245 человек.

На прошлой неделе руководство аэропорта призвало любителей авиации в связи с карантином не приезжать встречать Ан-225 "Мрия".

"Мрия" в целом должна доставить в Польшу из Китая 400 тонн медицинских средств и оборудования для борьбы с эпидемией коронавируса. Это третий визит самолета в Польшу.

Самолету придется провести минимум два рейса, так как его максимальная коммерческая нагрузка - 250 тонн.

Ан-225 "Мрия" - крупнейший и самый мощный транспортный самолет в мире.