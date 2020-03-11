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У Британії міністр охорони здоров’я заразилась коронавірусом

Середа, 11 березня 2020, 08:45

Міністр охорони здоров'я та депутатка-консерватор Надін Дорріс отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Надін Дорріс стала першим членом парламенту Британії, який заразився коронавірусом. За її словами, вона вжила всі рекомендовані запобіжні заходи після того, як дізналася про зараження, і самоізолювалася вдома.

Доріс у своїй заяві повідомила, що органи охорони здоров’я Англії почали відстежувати людей, з якими вона контактувала.

Вона зазначила, що турбується про свою 84-річну матір, яка залишилася з нею і почала кашляти у вівторок.

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Невідомо, скільки зустрічей Дорріс відвідала в Вестмінстері або в своєму виборчому окрузі за останні дні.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що перші симптоми захворювання з'явилися у неї в четвер минулого тижня - в той же день, коли вона відвідала захід на Даунінг-стріт, організований прем'єр-міністром, - і з п'ятниці вона перебувала на самоізоляції.

Всі міністри охорони здоров'я, включаючи керівника  цього відомства Метта Хенкока, повинні пройти тест на вірус разом з іншими посадовими особами, які вступили в контакт з Надін Дорріс.

Слід зазначити, що у британській системі в кожному міністерстві кілька міністрів, Надін Дорріс у МОЗ відповідає за безпеку пацієнтів, запобігання самогубствам та психічне здоров’я.

У Британії вже шість людей померли від коронавірусу, всього в країні зафіксували 382 випадки захворювання.

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Коронавірус Велика Британія
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