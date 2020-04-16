Британия сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины - министр

Министр здравоохранения и депутат-консерватор Надин Доррис выразила мнение, что страна сможет полностью вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса. Впоследствии она уточнила, что не подразумевает продолжения жесткого карантина до появления вакцины.

Как пишет "Европейская правда", об этом она написала в своем Twitter, прося журналистов прекратить спрашивать о стратегии выхода из карантина.

"Есть единственный способ, как мы можем выйти из жесткого карантина - это произойдет, когда у нас будет вакцина. До этого нам придется приспосабливать социальную жизнь и сохранять баланс между безопасностью здоровья нации и нашей экономики", - написала она.

Часть людей поняли твит как заявление, что страна должна жить в условиях строгого карантина до изобретения вакцины.

Надин Доррис после этого конкретизировала, что "имела в виду, что обществу нужно адаптироваться", и "лучше было бы обсуждать ослабление карантина, чем требовать стратегию выхода из карантина".

Как пишет Guardian, госсекретарь здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в комментарии Sky News по этому поводу также отметил, что возвращение к нормальной жизни потребует длительного времени.

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"Министр имела в виду, что [после карантина] мы не сможем сразу вернуться к нормальной жизни в таком виде, как это было раньше. Это потребует времени".

Он добавил, что количество смертей от коронавируса еще слишком высоко для того, чтобы разрабатывать стратегии выхода из карантина.

Напомним, Надин Доррис стала первым членом парламента Великобритании, который заразился коронавируса. По ее словам, она приняла все рекомендуемые меры предосторожности после того, как узнала о заражении, и изолировалась дома.