Коронавірус у Польщі: кількість загиблих наближається до 300

У Польщі кількість загиблих від коронавірусу наближається до 300.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, такі дані оприлюднило міністерство охорони здоров’я Польщі.

За останні 24 години в країні померли 6 хворих на Covid-19, загальна кількість загиблих зросла до 292. Наймолодшій пацієнтці серед померлих було 50 років, найстаршій – 89 років. Усі пацієнти мали також інші хронічні хвороби.

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Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Польщі досягла 7771, з них 189 виявили за минулу добу.

У лікарнях перебувають 2607 хворих на коронавірус. З початку епідемії одужали 774 осіб.

Нагадаємо, з 19 квітня Польща планує поступово виходити з карантину. Зокрема, з понеділка можуть дозволити прогулянки у парках.

Водночас, від сьогодні починає діяти "масковий режим" у громадських місцях, щоб зменшити ризик розповсюдження захворювання безсимптомними хворими.