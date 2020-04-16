Коронавирус в Польше: число погибших приближается к 300
В Польше количество погибших от коронавируса приближается к 300.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Польши.
За последние 24 часа в стране умерли 6 больных Covid-19, общее количество погибших возросло до 292. Самой молодой пациентке среди умерших было 50 лет, самой старшей - 89 лет. Все пациенты имели и другие хронические болезни.
Число подтвержденных заражений коронавирусом в Польше достигло 7771, из них 189 обнаружили за минувшие сутки.
В больницах находятся 2607 больных коронавирусом. С начала эпидемии выздоровели 774 человек.
Напомним, с 19 апреля Польша планирует постепенно выходить из карантина. В частности, с понедельника могут позволить прогулки в парках.
В то же время, с сегодняшнего дня начинает действовать масочный режим в общественных местах, чтобы уменьшить риск распространения заболевания бессимптомными больными.