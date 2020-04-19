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Кількість заражень коронавірусом у Польщі перевищила 9 тисяч

Неділя, 19 квітня 2020, 11:32

У Польщі кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 9082.

Про це свідчать оновлені дані МОЗ Польщі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Кількість нових заражень зросла в порівнянні з попередніми даними на 340.

Від початку епідемії від коронавірусної хвороби у Польщі померли 350 людей.

Число пацієнтів, яких виписали з лікарні зросло до 1040.

На даний момент у країні 2482 людини госпіталізовані з симптомами хвороби.

Як повідомлялося, з 20 квітня Польща почне поступово знімати карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Зокрема, в країні знову відкривають доступ до парків і лісів і пом’якшують правила торгівлі.

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Коронавірус Епідемія у цифрах Польща
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