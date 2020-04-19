Количество заражений коронавирусом в Польше превысило 9 тысяч

В Польше количество подтвержденных случаев коронавирус выросла до 9082.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Количество новых заражений выросло по сравнению с предыдущими данными на 340.

С начала эпидемии от коронавирусной болезни в Польше умерли 350 человек.

Число пациентов, которых выписали из больницы возросло до 1040.

На данный момент в стране 2482 человека госпитализированы с симптомами болезни.

Как сообщалось, с 20 апреля Польша начнет постепенно снимать карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

В частности, в стране вновь открывают доступ к паркам и лесам и смягчают правила торговли.