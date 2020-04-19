Количество заражений коронавирусом в Польше превысило 9 тысяч
Воскресенье, 19 апреля 2020, 11:32
В Польше количество подтвержденных случаев коронавирус выросла до 9082.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Количество новых заражений выросло по сравнению с предыдущими данными на 340.
С начала эпидемии от коронавирусной болезни в Польше умерли 350 человек.
Число пациентов, которых выписали из больницы возросло до 1040.
На данный момент в стране 2482 человека госпитализированы с симптомами болезни.
Как сообщалось, с 20 апреля Польша начнет постепенно снимать карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.
В частности, в стране вновь открывают доступ к паркам и лесам и смягчают правила торговли.
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