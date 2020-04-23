Испания: жертв коронавируса уже более 22 тысяч

С начала эпидемии коронавируса в Испании умерли 22 157 человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, такие обновленные данные обнародовало Министерство здравоохранения Испании.

Испания - на втором месте в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания и на третьем месте по количеству смертей.

440 человек умерли от коронавируса за предыдущие 24 часа. Это чуть больше, чем в предыдущий день, когда умерли 435 человек. Уже пятый день подряд количество погибших не превышает 500.

Количество диагностированных случаев возросло до 213 024 с 208 389 днем ​​ранее. То есть за сутки было зафиксировано 4635 новых случаев. 89 тысяч человек выздоровели с начала эпидемии.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что карантин помогает достигать поставленных целей, но страна все еще находится в тяжелой фазе, поэтому чрезвычайное положение было продлено еще на 15 дней.

С воскресенья Испания смягчает карантин для детей. Детям до 14 лет можно будет выходить из дома один раз в день в течение одного часа с 9 до 21:00 в одном километре от дома в сопровождении ответственного взрослого. В парки ходить запрещено.

Читайте также: Отпуска эпохи коронавируса: когда Европа начнет принимать самолеты и туристов